ياسر قورة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن انتخابات النواب رسالة لصون إرادة الناخبين

أشاد النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالبيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تجسد أعلى درجات الالتزام بحماية إرادة الناخبين وضمان شفافية العملية الانتخابية.

ضرورة التدقيق الكامل في جميع الطعون والأحداث الانتخابية

وأوضح قورة أن الرئيس شدد في بيانه على ضرورة التدقيق الكامل في جميع الطعون والأحداث الانتخابية، وطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تُدار كهيئة مستقلة من قضاة أجلاء، اتخاذ القرارات الصائبة بما يرضي الله ويعكس إرادة المواطنين بدقة، سواء بالإبقاء على النتائج أو الإلغاء الكامل أو الجزئي لأي دائرة تظهر فيها مخالفات، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة لاحقًا لضمان تمثيل شعبي حقيقي تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن بيان الرئيس لم يشكل أي تدخل في عمل الهيئة المستقل، بل جاء نتيجة ما تم رصده من شكاوى وبلاغات متعددة بشأن العملية الانتخابية، وذلك من أجل تعزيز الشفافية والمصداقية.

وأشار قورة إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت التأكيد على تعزيز إجراءات فرز الأصوات، والتأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات في اللجنة الفرعية، بما يضمن نزاهة النتائج ويقوي ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.

كما تابع النائب أن الرئيس السيسي أبرز أهمية الرقابة على الدعاية الانتخابية لضمان الالتزام بالقوانين ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهو ما يعكس حرص الدولة على إقامة انتخابات عادلة ونزيهة.

واختتم قورة بيانه مؤكداً أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة قوية لكل الجهات المعنية والمرشحين والمواطنين، بأن إرادة الشعب هي المرجعية الأولى والأخيرة في اختيار ممثليه، وأن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق الناخبين وصون الديمقراطية، داعياً الجميع للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة.