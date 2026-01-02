سويلم: مجهودات مكثفة لتطوير منظومة الري وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وصرح سويلم بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد (١١٧٧) شكوي وطلبا واستغاثة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٥، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ بلغت (٩٦.٦٢ ٪).

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الرى المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء حيال طلب الأهالى تطهير ترعة فرع ٥ خورمان المارة بقرية منيل السلطان، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لرى الجيزة، وتم تطهير الترعة وحسم الشكوى فى حينه.

وفى محافظة سوهاج، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الرى بمحافظة سوهاج لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر الأهالي من وجود مخلفات بترعة حامد المارة بقرية الصوامعة شرق، حيث تمت المعاينة على الطبيعة وتطهير الترعة وحسم الشكوى .

وفى محافظة الفيوم، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الصرف المختصة بمحافظة الفيوم لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بشأن تضرر الأهالى بقرية جبلة من مصرف المصاطب، حيث قامت الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم بتطهير المصرف وإزالة نواتج التطهير فور الانتهاء من تطهير المصرف.