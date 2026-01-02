توقيع اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة المصري والمجلس العربي للاختصاصات الصحية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وقع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة بنك المعرفة المصري، اتفاقية تعاون استراتيجية بين بنك المعرفة المصري (EKB) والمجلس العربي للاختصاصات الصحية (ABHS)، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي في منظومة التدريب الطبي ودعم بناء القدرات الصحية على المستوى العربي.

وتم توقيع الاتفاقية بين الجانبين، حيث وقعها عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية، الدكتور عادل العدوي، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، فيما تأتي الاتفاقية تحت مظلة بنك المعرفة المصري باعتباره منصة وطنية وإقليمية رائدة، لإتاحة المعرفة الرقمية المتخصصة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجه الاستراتيجي لبنك المعرفة المصري نحو دعم المحتوى العلمي والطبي الرقمي، وتوفير أحدث المراجع والمنصات الطبية العالمية للمتخصصين والمتدربين في الوطن العربي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لبنك المعرفة المصري في مجال بناء القدرات المعرفية.

وبالتوازي مع توقيع الاتفاقية الإطارية، وقّعت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، اتفاقيتي خدمات مع ممثلي شركاء بنك المعرفة المصري من كبرى دور النشر العالمية، لتقديم محتوى تدريبي طبي متخصص لمتدربي المجلس العربي للاختصاصات الصحية، شملت: شركة إلسيفير (Elsevier) لإتاحة منصتي Clinical Key Student وOsmosis، وأكاديمية إنزيشن (Incision Academy) لتوفير المحتوى التدريبي الجراحي المتخصص.

وتتمحور الاتفاقية حول تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التعليمية والبحثية لمتدربي المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وتشمل: توفير اشتراكات سنوية تتيح للطلبة والمتدربين وصولًا كاملًا إلى منصات Elsevier Clinical Key Student وOsmosis وIncision Academy بكافة إمكانياتها التفاعلية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وتقديم الدعم التقني والتدريبي، من خلال برامج تدريبية متخصصة لتعريف المتدربين بالاستخدام الأمثل للمنصات الرقمية، وضمان استمرارية الوصول الآمن للمحتوى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في توطين المعرفة الطبية الحديثة، وتيسير وصول المتدربين العرب إلى أحدث المراجع الطبية الدولية، ودعم التحول الرقمي في منظومة التدريب الطبي التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، ورفع المستوى العلمي والمهني لمقدمي الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في الدول العربية.

