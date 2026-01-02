قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كريم سامي مغاوري يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل بيت بابا

الفنان كريم سامي مغاوري
الفنان كريم سامي مغاوري
أوركيد سامي

كشف الفنان كريم سامي مغاوري عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «بيت بابا»، مؤكدًا أن العمل يمثل عودته إلى الساحة الفنية بعد تعرضه لوعكة صحية أبعدته لفترة.

وقال كريم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إن شخصيته في المسلسل مختلفة تمامًا عن أي دور قدمه من قبل، موضحًا:
«أجسد شخصية ممرض، وهي شخصية جديدة عليّ تمامًا، ولم أقدم مثلها من قبل».

وأضاف أن فريق العمل يهدف إلى تقديم كوميديا خفيفة تعتمد على المواقف الطبيعية، بعيدًا عن المبالغة أو الاستظراف، قائلًا:
«هدفنا أن العمل يكون خفيف الدم ويعجب الناس، ونضحك الجمهور بشكل بسيط وطبيعي».

وأعرب كريم سامي مغاوري عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد أنور، مشيرًا إلى قوة المشاهد التي تجمعهما، وقال:
«محمد أنور صديقي وصاحبي، وعندنا مشاهد كتير مع بعض كلها ممتعة وخفيفة الظل».

كما أشاد بالعمل مع الفنان محمد محمود، رئيس قسم التمثيل، مؤكدًا أن التعاون معه إضافة كبيرة لأي ممثل، موضحًا:
«العمل مع محمد محمود شرف لأي ممثل، لأنه بيديك تركيز وبيساعدك تطلع أفضل ما عندك».

ويُعد مسلسل «بيت بابا» محطة مهمة في مشوار كريم سامي مغاوري، خاصة أنه يمثل عودته الفنية بعد الوعكة الصحية، وسط توقعات بأن يحقق العمل صدى طيبًا لدى الجمهور لما يحمله من طابع كوميدي اجتماعي خفيف. وهو عمل جماعى كوميدى اجتماعي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، في مقدمتهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية جديدة تحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي.

مسلسل بيت بابا
 

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ، ومن المنتظر عرضه خلال أسابيع قليلة.

اخبار الفن نجوم الفن كريم مغاوري

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

خطيب المسجد النبوي

كذب من ادعاه لنفسه.. خطيب المسجد النبوي يؤكد انفراد الله بعلم الغيب

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

أ.د. محمد الجندي

خطيب الجمعة: سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بالتفكير السليم

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

