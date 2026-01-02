كريم سامي مغاوري يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل بيت بابا

كشف الفنان كريم سامي مغاوري عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «بيت بابا»، مؤكدًا أن العمل يمثل عودته إلى الساحة الفنية بعد تعرضه لوعكة صحية أبعدته لفترة.

وقال كريم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إن شخصيته في المسلسل مختلفة تمامًا عن أي دور قدمه من قبل، موضحًا:

«أجسد شخصية ممرض، وهي شخصية جديدة عليّ تمامًا، ولم أقدم مثلها من قبل».

وأضاف أن فريق العمل يهدف إلى تقديم كوميديا خفيفة تعتمد على المواقف الطبيعية، بعيدًا عن المبالغة أو الاستظراف، قائلًا:

«هدفنا أن العمل يكون خفيف الدم ويعجب الناس، ونضحك الجمهور بشكل بسيط وطبيعي».

وأعرب كريم سامي مغاوري عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد أنور، مشيرًا إلى قوة المشاهد التي تجمعهما، وقال:

«محمد أنور صديقي وصاحبي، وعندنا مشاهد كتير مع بعض كلها ممتعة وخفيفة الظل».

كما أشاد بالعمل مع الفنان محمد محمود، رئيس قسم التمثيل، مؤكدًا أن التعاون معه إضافة كبيرة لأي ممثل، موضحًا:

«العمل مع محمد محمود شرف لأي ممثل، لأنه بيديك تركيز وبيساعدك تطلع أفضل ما عندك».

ويُعد مسلسل «بيت بابا» محطة مهمة في مشوار كريم سامي مغاوري، خاصة أنه يمثل عودته الفنية بعد الوعكة الصحية، وسط توقعات بأن يحقق العمل صدى طيبًا لدى الجمهور لما يحمله من طابع كوميدي اجتماعي خفيف. وهو عمل جماعى كوميدى اجتماعي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، في مقدمتهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية جديدة تحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي.

مسلسل بيت بابا



المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ، ومن المنتظر عرضه خلال أسابيع قليلة.