نجل رجل الأعمال محمد فاروق: والدي بيديني مساحة اتخاذ القرارات حتى لو هتحصل خسارة

تحدث نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، عن التجارب الشخصية والمهنية التي مر بها في العمل داخل شركة العائلة "موبيكا".

وأضاف فاروق في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن الخلافات بينه وبين والده جزء طبيعي من العملية التعليمية والإدارية، حيث قال: "لو فيه قرار عايز آخده بالطريقة الفلانية وهو شايف عكس كدة، برضه ممكن يخليني إني آخد القرار ده عشان أتعلم منه، فبيديني المساحة دي حتى لو فيه خسارة".

وأشار فاروق إلى أن هذه الحرية في اتخاذ القرارات، حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر، تمنحه دافعًا أكبر لدراسة الأمور بشكل أعمق واتخاذ خطوات محسوبة.

وواصل: "ده من أكتر الحاجات اللي بتخليني أنا متحمس بشكل أكبر للقرار ده، إني أدرسه أكتر"، مؤكدًا، أن التوجيه والدعم المستمر من والده يمنحه ثقة كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يحرص على تطوير مهاراته الشخصية وتحمل المسؤولية بنفسه.

وعن الدروس التي تعلمها من تجارب والده المالية، وبخاصة تجربة خسارة 60% من أمواله، أوضح فاروق أن مواقف الخسارة الكبيرة تعتبر اختبارًا حقيقيًا للقدرة على الصبر والتحمل، وقال: "تقريباً ما بعرفش أنام.. فأنا بحاول إني أقوي قلبي للمرحلة دي".

وأكد أن التعلم من التجارب الواقعية، حتى لو كانت صعبة، يساهم في صقل شخصيته المهنية ويجعل منه قياديًا قادرًا على مواجهة التحديات بثقة.

