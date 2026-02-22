نجل رجل الأعمال محمد فاروق: والدي أورثني طريقة جدي في تعليم المسئولية العملية

تحدث فاروق نجل رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، عن رحلته التعليمية والمهنية وكيف حاول الابتعاد عن لقب "ابن صاحب المحل" الذي قد يظلل مسيرته.

وأوضح فاروق أنه تخرج عام 2020 خلال جائحة كوفيد، واضطر لإكمال دراسته في مصر بعد أن أغلقت الجامعات والمطارات في بوسطن، حيث تلقى شهادته عبر DHL، وقال: "لقيت نفسي قاعد زهقان جدًا، وكان والدي عايزني أشتغل في المقاولات."

وأضاف فاروق في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه بدأ العمل في شركة خارجية في دبي لتعلم قواعد السوق والإدارة بعيدًا عن الشركات العائلية، قائلاً: "مش شركتي، كنت بروح أتعلم كل حاجة من الصفر لمدة 6 شهور، ودي كانت تجربة عظيمة".

وأكد أن هذه التجربة ساعدته على اكتساب فهم أعمق للعمليات الإدارية والاستعداد لتحمل مسؤوليات أكبر عند الانضمام إلى "موبيكا".

وأوضح أن تعلمه الاستقلال المالي كان جزءًا أساسيًا من رحلته، وقال: "أول مبلغ كسبته شجعني والدي إني أخوض عالم التكنولوجيا والبورصة، وده ساعدني أفهم قيمة الشغل والتخطيط المالي بعيد عن أي مساعدة".

وأكد أن هذه التجربة علمته الاعتماد على نفسه ومهارات القيادة الضرورية لتولي مسؤوليات مستقبلية داخل الشركة.