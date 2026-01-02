استقبلها محافظ شمال سيناء.. لحظة وصول أنجلينا جولي لمعبر رفح

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث زارت أنجلينا جولي تزور معبر رفح في جولة إنسانية لتفقد المساعدات ومستشفى العريش.

وكان في استقبالها محافظ شمال سيناء.

وخلال الزيارة، تفقدت جولي مسار تدفّق الإمدادات الطبية والغذائية عبر المعبر، كما التقت طواقم الإغاثة والعاملين في المجال الطبي، مؤكدة أن ما يجري على الحدود ليس مجرد أرقام وإحصاءات، بل حكايات بشرية تحتاج إلى التضامن والمسؤولية الإنسانية

زيارة معبر رفح لم تكن حدثًا عابرًا في مسيرة أنجلينا جولي، بل امتدادًا لسنوات من العمل الميداني شغلت خلالها موقع سفيرة النوايا الحسنة ثم المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، حيث شاركت في عشرات الزيارات لمناطق الأزمات والنزاعات حول العالم.