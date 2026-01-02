قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفضت الخطوبة.. شاب يستعين بصديقه ويعتديان على فتاة بالضرب في المعادي
حقيقة إلغاء الفكة في أسعار تذاكر مترو الانفاق 2026
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استقبلها محافظ شمال سيناء.. لحظة وصول أنجلينا جولي لمعبر رفح

لحظة وصول نجمة هوليود أنجلينا جولي لمعبر رفح
لحظة وصول نجمة هوليود أنجلينا جولي لمعبر رفح
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث زارت أنجلينا جولي تزور معبر رفح في جولة إنسانية لتفقد المساعدات ومستشفى العريش.

وكان في استقبالها محافظ شمال سيناء.

وخلال الزيارة، تفقدت جولي مسار تدفّق الإمدادات الطبية والغذائية عبر المعبر، كما التقت طواقم الإغاثة والعاملين في المجال الطبي، مؤكدة أن ما يجري على الحدود ليس مجرد أرقام وإحصاءات، بل حكايات بشرية تحتاج إلى التضامن والمسؤولية الإنسانية

زيارة معبر رفح لم تكن حدثًا عابرًا في مسيرة أنجلينا جولي، بل امتدادًا لسنوات من العمل الميداني شغلت خلالها موقع سفيرة النوايا الحسنة ثم المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، حيث شاركت في عشرات الزيارات لمناطق الأزمات والنزاعات حول العالم.

أنجلينا جولي معبر رفح مستشفى العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

أ.د. محمد الجندي

خطيب الجمعة: سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بالتفكير السليم

19 يوما ويبدأ العد التنازلى لشهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية

19 يوما ويبدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد