رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده

شارك الفنان رامي صبري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رامي صبري رفقة والده، وعلق على الصورة: “الحاج صبري أبويا حبيبي”.

ووجه الفنان رامي صبري رسالة حادة إلى الملحنين والشعراء بشأن التعامل مع الأعمال الغنائية التي يتسلمها ويبدأ العمل عليها.

وكتب رامي صبري عبر ستوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "تحذير اخير لاي ملحن او شاعر سواء كان صغير او كبير، اي اغنيه بتجيلي وتعرف انها عندي وشغال عليها ممنوع اي فنان تاني، يسمعها او يفكر فيها طول ما هي تحت رعايتي لو حصل عكس كده سيتم وقف التعامل نهائيا مع هذا الشاعر او الملحن ايا كان مين هو".