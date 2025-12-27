رامي صبري يوجّه تحذيرًا حاسمًا للشعراء والملحنين لهذا السبب

وجه الفنان رامي صبري رسالة حادة إلى الملحنين والشعراء بشأن التعامل مع الأعمال الغنائية التي يتسلمها ويبدأ العمل عليها.

وكتب رامي صبري عبر ستوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "تحذير اخير لاي ملحن او شاعر سواء كان صغير او كبير، اي اغنيه بتجيلي وتعرف انها عندي وشغال عليها ممنوع اي فنان تاني، يسمعها او يفكر فيها

طول ما هي تحت رعايتي

لو حصل عكس كده سيتم

وقف التعامل نهائيا مع هذا الشاعر او الملحن ايا كان مين هو".

ومن ناحية أخرى تألق الميجا ستار رامي صبري في حفل جماهيري ضخم أُقيم في سيليا بمناسبة افتتاح "The Village"، أحدث وجهات التسوق والترفيه بالعاصمة الجديدة.

وأحيا النجم رامي صبري ليلة فنية مميزة شهدت حضورًا كثيفًا بالآلاف من محبيه، الذين تفاعلوا بحماس مع أشهر أغانيه في أجواء مليئة بالطاقة والفرح.