الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر

قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات انه تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر في أقسام الشرطة من قبل الهيئة.

واضاف حازم بدوى ان اى مخالفة فى اى لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل.



وكانت بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرها الصحفي برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة للرد على ورد باعتراض الرئيس على السلبيات التي شابت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم

تابع الرئيس السيسي: "وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا".

وأكمل الرئيس السيسي: "وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".