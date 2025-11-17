حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حجز أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر لجلسة 19 نوفمبر للحكم.
ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.

وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.

جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد القومي.

