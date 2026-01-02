قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 64 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة بينها موسكو وضواحيها الليلة الماضية.

وفي سابق ؛ نجحت  الدفاعات الروسية في  إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وذلك بحسب ما جاء في تقرير العملية العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع .

وقالت الوزارة في تقريرها: وحدات تجمع "سيفير" تحسن تموضعها التكتيكي وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 190 عسكريًا. كما تم استهداف منشآت للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أنه تم التصدي لهجومين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة في مناطق بلدتي نيتشفولودوفكا وبلاغوداتوفكا.

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 210 عسكريين في منطقة عمليات تجمع قوات "زاباد" بحسب التقرير الروسي الذي أشار أيضا إلى أن وحدات تجمع قوات "يوغ" تسيطر على مواقع استراتيجية وتكبد قوات كييف خسائر بأكثر من 190 عسكريا.

ولفت التقرير إلى أن تجمع قوات "فوستوك" يواصل تقدمه في عمق دفاعات القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر بنحو 220 عسكريا ، وأن وحدات تجمع قوات "تسينتر" تحسّن تموضعها على طول الخطوط الأمامية وأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 470 عسكريا.

وختمت الوزارة الروسية تقريرها قائلة: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 55 عسكريا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر".

روسيا وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا مسيرة أوكرانية الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

ترشيحاتنا

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد