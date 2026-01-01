أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وذلك بحسب ما جاء في تقرير العملية العسكرية الخاصة بالوزارة.

وقالت الوزارة في تقريرها : وحدات تجمع "سيفير" تحسن تموضعها التكتيكي وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 190 عسكريًا. كما تم استهداف منشآت للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأشار التقرير على أنه تم التصدي لهجومين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة في مناطق بلدتي نيتشفولودوفكا وبلاغوداتوفكا.

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 210 عسكريين في منطقة عمليات تجمع قوات "زاباد" بحسب التقرير الروسي الذي أشار أيضا إلى أن وحدات تجمع قوات "يوغ" تسيطر على مواقع استراتيجية وتكبد قوات كييف خسائر بأكثر من 190 عسكريا.

ولفت التقرير إلى أن تجمع قوات "فوستوك" يواصل تقدمه في عمق دفاعات القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر بنحو 220 عسكريا ، وأن وحدات تجمع قوات "تسينتر" تحسّن تموضعها على طول الخطوط الأمامية وأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 470 عسكريا.

وختمت الوزارة الروسية تقريرها قائلة : خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 55 عسكريا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر".