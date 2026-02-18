قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يرد على انتقادات أغنيته الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

رد الفنان محمد رمضان علي الانتقادات بعد أغنيته الأخيرة التي قال فيها “أحلف بهلالي وصليبي”، وبدأ الجمهور في الهجوم عليه بسبب تلك الجملة.

وقال محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رداً على تعليقات البعض على كليب أغنيتي مع لارا ترامب، لما غنيت أحلف بهلالي وصليبي المعنى المقصود أن بلدنا مصر هي مثال حي لوحدة وإخوة و محبة المسلمين والمسيحيين لبعض، رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين”.


كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل تعاونه الغنائي مع لارا ترامب في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة الفريدة.

أوضح رمضان أن تصوير الأغنية تم داخل منزل عائلة لارا في مدينة ميامي، موضحًا أن أجواء التصوير كانت دافئة ومفعمة بالروح العائلية، ما جعل التجربة أكثر تميزًا وراحة.

وأضاف أنه فخور بهذا التعاون ويعد الجمهور بتجارب قادمة، مشيرًا إلى حرصه على إدراج كلمات تحمل طابع مصر في الأغنية، رغم طبيعتها الرومانسية، معتبرًا أن ذلك جزء من مسؤوليته الفنية واعتزازه بهويته.

وختم رمضان حديثه بالتأكيد على أن تمثيل مصر عالميًا في أي عمل فني خارج الحدود شرف كبير ومسؤولية، قائلًا: «إحنا بنتشرف ببلدنا في العالم ومحظوظين إننا اتولدنا مصريين… وده أقل واجب».

محمد رمضان الفنان محمد رمضان أغنيته الأخيرة أحلف بهلالي وصليبي لارا ترامب برنامج «آخر النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على انتقادات أغنيته الأخيرة

الفنان وليد فواز

وليد فواز يكشف لـ صدى البلد عن شخصيته في مسلسل “بيبو” (فيديو)

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد