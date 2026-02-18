محمد رمضان يرد على انتقادات أغنيته الأخيرة

رد الفنان محمد رمضان علي الانتقادات بعد أغنيته الأخيرة التي قال فيها “أحلف بهلالي وصليبي”، وبدأ الجمهور في الهجوم عليه بسبب تلك الجملة.

وقال محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رداً على تعليقات البعض على كليب أغنيتي مع لارا ترامب، لما غنيت أحلف بهلالي وصليبي المعنى المقصود أن بلدنا مصر هي مثال حي لوحدة وإخوة و محبة المسلمين والمسيحيين لبعض، رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين”.



كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل تعاونه الغنائي مع لارا ترامب في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة الفريدة.

أوضح رمضان أن تصوير الأغنية تم داخل منزل عائلة لارا في مدينة ميامي، موضحًا أن أجواء التصوير كانت دافئة ومفعمة بالروح العائلية، ما جعل التجربة أكثر تميزًا وراحة.

وأضاف أنه فخور بهذا التعاون ويعد الجمهور بتجارب قادمة، مشيرًا إلى حرصه على إدراج كلمات تحمل طابع مصر في الأغنية، رغم طبيعتها الرومانسية، معتبرًا أن ذلك جزء من مسؤوليته الفنية واعتزازه بهويته.

وختم رمضان حديثه بالتأكيد على أن تمثيل مصر عالميًا في أي عمل فني خارج الحدود شرف كبير ومسؤولية، قائلًا: «إحنا بنتشرف ببلدنا في العالم ومحظوظين إننا اتولدنا مصريين… وده أقل واجب».