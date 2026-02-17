قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امرأة منزوعة الرحمة.. ليبية تترك رضيعها للكلاب حتى الموت
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
فن وثقافة

محمد رمضان يكشف تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب

محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل تعاونه الغنائي مع لارا ترامب في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة الفريدة.

أوضح رمضان أن تصوير الأغنية تم داخل منزل عائلة لارا في مدينة ميامي، موضحًا أن أجواء التصوير كانت دافئة ومفعمة بالروح العائلية، ما جعل التجربة أكثر تميزًا وراحة.

وأضاف أنه فخور بهذا التعاون ويعد الجمهور بتجارب قادمة، مشيرًا إلى حرصه على إدراج كلمات تحمل طابع مصر في الأغنية، رغم طبيعتها الرومانسية، معتبرًا أن ذلك جزء من مسؤوليته الفنية واعتزازه بهويته.

وختم رمضان حديثه بالتأكيد على أن تمثيل مصر عالميًا في أي عمل فني خارج الحدود شرف كبير ومسؤولية، قائلًا: «إحنا بنتشرف ببلدنا في العالم ومحظوظين إننا اتولدنا مصريين… وده أقل واجب».

محمد رمضان على انستجرام

وقد كتب الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:«ابن الجيزة البار مع لارا ترامب بيضرب نار، تامر أمين مش هيقول مبروك؟ ولا لما الكليب ينزل؟».

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب على جميع المنصات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح”

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

