محمد رمضان يكشف تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل تعاونه الغنائي مع لارا ترامب في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة الفريدة.

أوضح رمضان أن تصوير الأغنية تم داخل منزل عائلة لارا في مدينة ميامي، موضحًا أن أجواء التصوير كانت دافئة ومفعمة بالروح العائلية، ما جعل التجربة أكثر تميزًا وراحة.

وأضاف أنه فخور بهذا التعاون ويعد الجمهور بتجارب قادمة، مشيرًا إلى حرصه على إدراج كلمات تحمل طابع مصر في الأغنية، رغم طبيعتها الرومانسية، معتبرًا أن ذلك جزء من مسؤوليته الفنية واعتزازه بهويته.

وختم رمضان حديثه بالتأكيد على أن تمثيل مصر عالميًا في أي عمل فني خارج الحدود شرف كبير ومسؤولية، قائلًا: «إحنا بنتشرف ببلدنا في العالم ومحظوظين إننا اتولدنا مصريين… وده أقل واجب».

محمد رمضان على انستجرام

وقد كتب الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:«ابن الجيزة البار مع لارا ترامب بيضرب نار، تامر أمين مش هيقول مبروك؟ ولا لما الكليب ينزل؟».

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب على جميع المنصات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح”

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.