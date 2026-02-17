مسلسل صحاب الأرض عن حرب غزة علي شاشة التليفزيون المصري في رمضان

يبث التليفزيون المصري في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم مسلسل صحاب الأرض، الذي يروي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتى مسلسل (صحاب الأرض) الذي تم إنتاجه في 15 حلقة، ضمن مشوار طويل من المساندة التى قادتها الدولة المصرية على مدار عامين لدعم القضية الفلسطينية.



تجسد منة شلبى في (صحاب الأرض) شخصية سلمى شوقى، طبيبة مصرية تعمل فى قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية.

ويقدم النجم إياد نصار شخصية رجل فلسطينى يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسك بالحياة وسط أهوال الحرب، حيث تدور الأحداث على خلفية العدوان الإسرائيلى على غزة فى أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطينى الساعى لإنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل فى زمن الحرب.

يأتي مسلسل (صحاب الأرض) كعمل درامى توثيقى يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، وإبراز صمود الشعب الفلسطينى، والدور المصرى فى دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار ومنة شلبى ، وكامل الباشا ، وعصام السقا ، وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى ، وإخراج بيتر ميمي.