رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
فن وثقافة

مسلسل صحاب الأرض عن حرب غزة علي شاشة التليفزيون المصري في رمضان

صحاب الأرض
صحاب الأرض
أحمد البهى

يبث التليفزيون المصري في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم مسلسل صحاب الأرض، الذي يروي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتى مسلسل (صحاب الأرض) الذي تم إنتاجه في 15 حلقة، ضمن مشوار طويل من المساندة التى قادتها الدولة المصرية على مدار عامين لدعم القضية الفلسطينية.


تجسد منة شلبى في (صحاب الأرض) شخصية سلمى شوقى، طبيبة مصرية تعمل فى قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية.

ويقدم النجم إياد نصار شخصية رجل فلسطينى يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسك بالحياة وسط أهوال الحرب، حيث تدور الأحداث على خلفية العدوان الإسرائيلى على غزة فى أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطينى الساعى لإنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل فى زمن الحرب.

يأتي مسلسل (صحاب الأرض)  كعمل درامى توثيقى يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، وإبراز صمود الشعب الفلسطينى، والدور المصرى فى دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار ومنة شلبى ، وكامل الباشا ، وعصام السقا ، وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى ، وإخراج بيتر ميمي.

صحاب الأرض مسلسل صحاب الأرض رمضان 2026

