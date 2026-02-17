طرح آخر حلقتين من" قسمة العدل" .. الليلة

تطرح منصة يانجو بلاي اخر حلقتين من مسلسل قسمة العدل من بطولة إيمان العاصي اليوم.

ومن المقرر عرض الحلقات 29 و 30 من مسلسل قسمة العدل في تمام الساعة السادسة مساءًا.

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.



أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.





