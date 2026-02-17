عماد يسري: جعفر العمدة سبب عدم مشاركة محمد رمضان في سباق الدراما حتى الآن.. فيديو

أكد الناقد الفني عماد يسري أن غياب الفنان محمد رمضان عن السباق الرمضاني خلال الـ 3 سنوات الماضية بعد مسلسل "جعفر العمدة" في رمضان 2023 أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد تصريح رمضان القصير "علشان أنا رمضان"، الذي قسم الجمهور بين من رآه ثقة بالنفس ومن اعتبره غرورًا واستفزازًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميار الخولي في برنامج "ترند بلس" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مسلسل "جعفر العمدة" كان محطة مهمة في مسيرة رمضان، حيث شكل ظاهرة نادرة في التليفزيون، إذ التفت الجمهور حول الشاشة رغم عصر المنصات الرقمية والسوشيال ميديا، وهو ما جعل رمضان حذرًا من تقديم أعمال قد لا تصل لمستوى النجاح نفسه.

وأوضح أن محمد رمضان اتجه للغناء وأطلق أغنيته الأخيرة مع لارا ترامب، مستغلاً ذكاءه الفني للبقاء حاضرًا أمام الجمهور، سواء من خلال البرامج الرمضانية أو الحفلات الغنائية، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يعكس ذكاء الفنان في الحفاظ على شعبيته.