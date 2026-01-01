روسيا تعلن إصابة 13 شخصا بينهم طفلان في غارة جوية أوكرانية ليلا

أعلنت وزارة الصحة الروسية إصابة 13 شخصا بينهم طفلان في غارة جوية أوكرانية ليلا حيث يتلقون العلاج في مستشفيات بمقاطعة خيرسون وجمهورية القرم، مشيرة إلى أن من بينهم 6 في حالات خطيرة.

وأعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، مقتل أكثر من 20 شخصًا إثر هجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.

وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي قال سالدو :"وفقًا للبيانات الأولية، أصيب أكثر من 50 شخصًا، وقتل 24 شخصًا. الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً. قُتل طفل".

ولاحقا ، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية استهداف 3 منشآت نفطية روسية.

كماأسقطت القوات المسلحة الأوكرانية 106 مسيرات روسية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له أن 22 مسيرة روسية تمكنت من استهداف 15 موقعا أوكرانيا.