زيلينسكي: 90% من اتفاقية إنهاء الحرب مع روسيا جاهزة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة إن اتفاق إنهاء الحرب مع روسيا "جاهز بنسبة 90%، ولم يتبق سوى 10%".

وأضاف: "هذه النسبة المتبقية هي كل شيء تقريبا، فهي التي ستحدد مصير السلام، ومصير أوكرانيا، ومصير أوروبا".

وتابع زيلينسكي: "أوكرانيا تريد السلام، ولكن ليس بأي ثمن، نريد إنهاء الحرب، لا نهاية أوكرانيا، لقد سئمنا، ولكن من يظن أننا مستعدون للاستسلام فهو مخطئ تماما".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكراني أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي أقال رئيس لجنة الأوراق المالية والأسواق المالية رسلان ماغوميدوف.

وفي سياق أخر ؛ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، استعداده للجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن كييف تواصل مناقشاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ترتيبات الضمانات الأمنية، بما في ذلك إمكانية وجود قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية، مشددًا على التزام بلاده بمواصلة المحادثات السياسية والدبلوماسية لوقف القتال.



