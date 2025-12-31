بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤمن بأنها ستنتصر في أوكرانيا، حيث تقود موسكو هجوماً مستمراً منذ ما يناهز 4 سنوات.

خطاب رأس السنة

وتم بث خطاب بوتين عبر التلفزيون قبل دقائق من دخول شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا العام الجديد 2026، وهي أول منطقة روسية تستقبل العام الجديد.

ودعا بوتين في تصريحاته الروس إلى "دعم أبطالنا" الذين يقاتلون في أوكرانيا، قائلا: "نؤمن بكم وبنصرنا".

وتمنى بوتين عاما سعيدا للمقاتلين والقادة في أوكرانيا، وأضاف: "صدقوني، ملايين الناس في كل أنحاء روسيا يفكرون بكم".

يُعدّ خطاب رأس السنة المتلفز تقليدا أساسيا في روسيا يشاهده الملايين، وبدأه الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف.

ويُبثّ الخطاب على التلفزيون الرسمي قبيل منتصف الليل في كل منطقة من المناطق الزمنية الـ 11 في روسيا.

أصبح بوتين رئيسا لروسيا ليلة رأس السنة عام 1999، بعد تنحي بوريس يلتسين.