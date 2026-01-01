خبير: ضمانات محتملة لأوكرانيا وسط حذر من روسيا والكونجرس الأمريكي

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أشار خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن إلى توافق مبدئي بشأن الضمانات الأمنية التي اقترحتها الولايات المتحدة، والتي تمتد لفترة 15 عامًا قابلة للتمديد، بينما طالب زيلينسكي بأن تتراوح بين 30 و50 عامًا تقريبًا.

وأضاف يواس، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا لا يعني بالضرورة أن الاتفاق بات وشيكًا، مؤكدًا أن هناك احتمالية للتوصل إليه، لكن هناك عدة عقبات، من بينها اختلاف الأطراف بشأن مدة الضمانات الأمنية، إضافة إلى الحاجة لموافقة الكونجرس الأمريكي لضمان شرعية وديمومة هذه الضمانات.

وأشار إلى أن هذه المباحثات تمثل حتى الآن خطوة نظرية في ظل استمرار الحرب، مع احتمالية تحقيق بعض الضمانات أو فشلها بسبب تعقيدات الموقف، بما في ذلك الطريقة التي قد تتعامل بها روسيا مع أي اتفاق محتمل.