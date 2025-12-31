نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مسؤولين أوكرانيين أبدوا استعدادهم للمرة الأولى للتخلي عن نحو 20% من أراضي بلادهم مقابل التوصل إلى اتفاق سلام مع واشنطن في مارس الماضي، بحسب قناة روسيا اليوم.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته قوله: "للمرة الأولى، أعلن فلاديمير زيلينسكي عبر مبعوثيه أنه مستعد للتنازل عن 20% من أراضي بلاده من أجل تحقيق السلام خلال المفاوضات الأمريكية الأوكرانية التي جرت في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 مارس الماضي".

وأفاد أحد أعضاء الوفد الأمريكي بأن ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، سلم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف قلم تحديد، وطلب منه رسم الحدود المستقبلية المحتملة على الخريطة.

وقام عميروف وفقا للمتحدث برسم خط على طول خطوط المواجهة العسكرية الحالية، ووضع دائرة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، كما رسم خطا يفصل لسان كينبورن الساحلي، موضحا أن السيطرة على هذه المنطقة ضرورية لتمكين السفن الأوكرانية من الوصول إلى ميناء نيكولاييف.

وعلّق المسؤول الأمريكي بأن أوكرانيا باتت "محاصرة" بعد هذا القرار.

وتطرقت المفاوضات أيضا إلى مستقبل شبه جزيرة القرم، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن استعداد بلاده للاعتراف بالقرم كأراض روسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن لن تطالب أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي بالقيام بالمثل.