منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة الثابت والمبدئي الداعم لليمن وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لأي أعمال أو محاولات من شأنها تقويض وحدة اليمن أو المساس بشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية.



وجدد طه - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - دعم المنظمة الكامل للشرعية اليمنية، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وترسيخها، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.



وأكد طه، أهمية مواصلة دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالشرعية ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لليمن وشعبه.

