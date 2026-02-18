إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتفNothing Phone (4a) فيبدو أن طراز Pro سيحصل على ترقيات أكبر هذا العام.

تشير الشائعات إلى أنه سيضم كاميرا رئيسية من سوني بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وقدرات تقريب تصل إلى 140 ضعفًا. قد يستخدم الهاتف أيضًا هيكلًا من الألومنيوم مصممًا لتحسين تبديد الحرارة أثناء الاستخدام المكثف.

في الواجهة الأمامية، من المتوقع أن يضم هاتف iPhone 4a Pro شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، وهي أكبر وأسرع قليلًا من سابقتها.

مواصفات هاتف Nothing Phone (4a)

من المتوقع أن يشهد هاتف Nothing Phone (4a) القياسي تحسينات ملحوظة. تشير التقارير إلى كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل تدعم زاوية رؤية فائقة الاتساع بمقدار 0.6x وتقريبًا يصل إلى 70x ومن المتوقع وجود كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو ويعد من المتوقع أن يحتفظ الهاتف بتصميم Nothing الشفاف مع انحناءات أكثر سلاسة

من المتوقع أيضًا ترقيات في شاشة الطراز العادي، حيث يُشاع أنها ستأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K تدعم معدلات تحديث متكيفة تتراوح بين 30 هرتز و120 هرتز. ويُقال إن عمر البطارية سيتحسن مقارنةً بهاتف (3a)، ومن المتوقع أيضًا دعم الشحن السريع بقوة 50 واط.

أما بالنسبة للمعالج، فقد كشف تقرير حديث على منصة Geekbench أن هاتف (4a) سيعمل بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع .

تختلف خيارات التخزين والألوان بين الهاتفين. من المتوقع إطلاق هاتف (4a) بسعة تخزين 256 جيجابايت فقط، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت.

يتوفر كلا الإصدارين باللونين الأسود والأبيض، بينما قد يقتصر اللونان الوردي والأزرق على إصدار 12 جيجابايت.

ميزات هاتف Nothing Phone (4a)

أما هاتف (4a) برو، فتشير الشائعات إلى أنه سيأتي بإصدارين: 8 جيجابايت/128 جيجابايت و12 جيجابايت/256 جيجابايت، مع توفر اللونين الأسود والفضي لكليهما، بينما يقتصر اللون الوردي على الإصدار ذي السعة الأعلى.

من المتوقع ارتفاع الأسعار مقارنةً بالجيل السابق. قد يبدأ سعر هاتف (4a) بسعة 8 جيجابايت/256 جيجابايت من 409 يورو في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، و389 يورو في ألمانيا وإسبانيا، بينما قد يصل سعر نسخة 12 جيجابايت إلى 449 يورو و429 يورو على التوالي.

أما هاتف (4a) برو بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، فمن المتوقع أن يبدأ سعره من 499 يورو و479 يورو على التوالي، وقد يصل سعر نسخة 12 جيجابايت/256 جيجابايت إلى 569 يورو و549 يورو على التوالي.

من المتوقع أن يصبح الهاتف القياسي (4a) متاحًا بدءًا من 12 مارس 2026، بينما من المتوقع إطلاق النسخة الاحترافية في حوالي 26 مارس.