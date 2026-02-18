توتر سياسي| زيلينسكي يتحدث عن ضغوط ترامب لإنهاء الحرب.. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
ياسمين القصاص

في ظل استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا للعام الرابع على التوالي، تتصاعد التصريحات السياسية بشأن سبل إنهاء النزاع، وسط تباين واضح في المواقف بين كييف وواشنطن حول طبيعة التسوية الممكنة وحدود التنازلات المقبولة. 

وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيائه مما وصفه بضغوط غير مبررة يمارسها نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لحل ينهي الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات بين كييف وموسكو.

وفي مقابلة مع موقع أكسيوس نشرت فجر الأربعاء، شدد زيلينسكي على أن أي خطة سلام تتضمن مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن أراض لم تسيطر عليها روسيا في منطقة دونباس شرقي البلاد، ستقابل برفض شعبي واسع إذا طرحت للاستفتاء. 

وأكد أن دعوات ترامب المتكررة لكييف لتقديم تنازلات، دون ممارسة الضغط ذاته على موسكو، تبدو غير عادلة من وجهة نظره.

ونقل الموقع عن زيلينسكي، في مقابلة هاتفية تزامنت مع محادثات بين مفاوضين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف، قوله: "آمل أن يكون هذا مجرد تكتيك وليس قرارا". 

وكان ترامب قد صرّح مؤخرا بأن على أوكرانيا الإسراع في الحضور إلى طاولة المفاوضات لضمان نجاح المحادثات.

وأشار زيلينسكي إلى أن ممارسة الضغط على أوكرانيا قد تكون أسهل من الضغط على روسيا، موجها في الوقت نفسه الشكر لترامب على جهوده لإحلال السلام، كما أوضح أن لقاءاته مع المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لم تشهد مستوى الضغوط ذاته، مؤكدا وجود قدر من الاحترام المتبادل.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن الاستجابة لمطلب التخلي عن كامل منطقة دونباس أمر غير مقبول شعبيا، مضيفا أن الأوكرانيين "لن يغفروا" أي تنازل يمس وحدة أراضيهم، سواء له أو للولايات المتحدة، لأن الأمر يتعلق بـ"جزء من بلدنا… المواطنين والعلم والأرض".

والجدير بالذكر، أن  تعكس تصريحات زيلينسكي حجم التعقيدات التي تحيط بمسار التفاوض، وتبرز الفجوة بين الضغوط الدولية ومتطلبات الرأي العام الأوكراني، ما يجعل أي تسوية محتملة رهنا بتوازن دقيق بين الاعتبارات السياسية والسيادية.

ترامب الرئيس الأمريكي زيلينسكي أوكرانيا دونالد ترامب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

