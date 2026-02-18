قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
زيلينسكي يتهم ترامب بممارسة ضغوطا غير مبررة عليه

محمد على

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا غير مبررة عليه في محاولته التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات بين كييف وموسكو.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي نُشرت قبل ساعات، قال زيلينسكي أيضًا إن أي خطة تُلزم أوكرانيا بالتخلي عن أراضٍ لم تستولِ عليها روسيا في منطقة دونباس الشرقية سيرفضها الأوكرانيون إذا طُرحت للاستفتاء.

ونقل "أكسيوس" عن زيلينسكي قوله إنه "ليس من العدل" أن يستمر ترامب في دعوة أوكرانيا، وليس روسيا، لتقديم تنازلات في شروط التفاوض على خطة السلام.

وأضاف زيلينسكي، في المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف أثناء محادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين والأمريكيين في جنيف: "آمل أن تكون هذه مجرد تكتيكاته وليست قرارًا".

وكان ترامب قد أشار مرتين في الأيام الأخيرة إلى أن الأمر متروك لأوكرانيا وزيلينسكي لاتخاذ خطوات لضمان نجاح المحادثات.

قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الاثنين: "على أوكرانيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات سريعًا. هذا كل ما أقوله لكم".

وذكر موقع أكسيوس أن زيلينسكي أشار إلى أنه قد يكون من الأسهل الضغط على أوكرانيا بدلًا من روسيا.

وشكر زيلينسكي ترامب مجددًا على جهوده في صنع السلام، وأخبر أكسيوس أن محادثاته مع كبار المفاوضين الأمريكيين، المبعوث ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، لم تتضمن نفس نوع الضغط.

ونقل أكسيوس عنه قوله: "نحن نحترم بعضنا البعض". وأضاف أنه "ليس من النوع الذي" يستسلم بسهولة للضغوط.

وأوضح زيلينسكي لأكسيوس أن الاستجابة لمطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس بأكملها - التي تسيطر عليها حاليًا بنحو 88% - ستكون غير مقبولة لدى الناخبين الأوكرانيين إذا طُلب منهم التصويت عليها في استفتاء.

قال زيلينسكي: "لن يغفر الناس هذا أبدًا من الناحية العاطفية. لن يغفروا لي، ولن يغفروا للولايات المتحدة".

وأضاف أن الأوكرانيين "لا يفهمون لماذا" يُطلب منهم التخلي عن المزيد من الأراضي.

