ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك

دعم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ ‏كل الدعم ل ⁧‫#معتمد_جمال‬⁩ وللاعبي ⁧‫#الزمالك‬⁩ ضغط المباريات طبيعي لأي فريق كبير جاهز وعنده سكواد مكتمل ولكن الزمالك فريق عنده نواقص كتير ومن المستحيل انه يقدر يكمل في المنافسه على كل البطولات بالنواقص دي..لازم التركيز دلوقتي على محاولة العودة لبطولة أفريقيا أبطال الدوري والفوز ب ⁧‫#الكونفدرالية‬⁩ !!



الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي

وضرب الزمالك موعدًا مع أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع النهائي يوم 15 مارس المقبل بينما تقام مواجهة الإياب يوم 22 من نفس الشهر.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تمهيدا لحسم التأهل على ملعبه واستغلال قوة الخبرة القارية التي يمتلكها اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدير الفني في قيادة الفريق إلى نصف النهائي.

ويمتلك الزمالك سجلاً جيدًا على المستوى القاري وخصوصًا في الأدوار الحاسمة للبطولات الأفريقية، حيث يعد من أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للنجاحات في كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال على حد سواء.

ومن المتوقع أن يلجأ الفريق الأبيض إلى خطة هجومية متوازنة مع التركيز على تأمين الدفاع، خصوصًا أن مواجهات الذهاب خارج الأرض غالبًا ما تشهد صعوبة كبيرة، مع تحكم الفريق الضيف في نسق المباراة ومحاولة تسجيل هدف مبكر.