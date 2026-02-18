قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك

ميدو
ميدو
منار نور

دعم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية

وكتب ميدو  من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ ‏كل الدعم ل ⁧‫#معتمد_جمال‬⁩ وللاعبي ⁧‫#الزمالك‬⁩ ضغط المباريات طبيعي لأي فريق كبير جاهز وعنده سكواد مكتمل ولكن الزمالك فريق عنده نواقص كتير ومن المستحيل انه يقدر يكمل في المنافسه على كل البطولات بالنواقص دي..لازم التركيز دلوقتي على محاولة العودة لبطولة أفريقيا أبطال الدوري والفوز ب ⁧‫#الكونفدرالية‬⁩ !!


الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي

وضرب الزمالك موعدًا مع أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع النهائي يوم 15 مارس المقبل بينما تقام مواجهة الإياب يوم 22 من نفس الشهر.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تمهيدا لحسم التأهل على ملعبه واستغلال قوة الخبرة القارية التي يمتلكها اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدير الفني في قيادة الفريق إلى نصف النهائي.

ويمتلك الزمالك سجلاً جيدًا على المستوى القاري وخصوصًا في الأدوار الحاسمة للبطولات الأفريقية، حيث يعد من أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للنجاحات في كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال على حد سواء.

ومن المتوقع أن يلجأ الفريق الأبيض إلى خطة هجومية متوازنة مع التركيز على تأمين الدفاع، خصوصًا أن مواجهات الذهاب خارج الأرض غالبًا ما تشهد صعوبة كبيرة، مع تحكم الفريق الضيف في نسق المباراة ومحاولة تسجيل هدف مبكر.

ميدو الزمالك معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد