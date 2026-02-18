قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
فن وثقافة

وليد فواز يكشف لـ صدى البلد عن شخصيته في مسلسل “بيبو” (فيديو)

الفنان وليد فواز
الفنان وليد فواز
أوركيد سامي

كشف الفنان وليد فواز عن ملامح شخصيته في مسلسل “بيبو”، خلال لقاء خاص  لموقع صدى البلد، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة.

وأوضح فواز أنه يجسد دور الأخ الأكبر لشخصية “كزبرة”، لافتًا إلى أن الشخصية تجمع بين التناقضات، حيث يظهر في بعض المواقف كأخ طيب وحنون، بينما يتحول في مواقف أخرى إلى شخصية شريرة، وهو ما يخلق حالة من الصراع الدرامي المشوق ضمن أحداث المسلسل.

كما علّق على الفيديو المتداول له مع كزبرة بشأن “المحفظة” من كواليس التصوير، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد مزاح بينهما، ولا يمت للحقيقة بصلة، في أجواء يسودها الود والتعاون بين فريق العمل.
ويأتي مسلسل “بيبو” في إطار درامي يجمع بين الكوميديا والتشويق، ويتكون من 15 حلقة، في تجربة فنية جديدة تسعى لتقديم محتوى مختلف يمزج بين الإثارة والطرح الاجتماعي الخفيف. العمل من تأليف ورشة تامر محسن، ومن إخراج أحمد شفيق.
ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا دياب.
ومن المتوقع أن يحقق “بيبو” صدى واسعًا لدى الجمهور، في ظل توليفته التي تجمع بين الكوميديا والتشويق، إلى جانب كوكبة من النجوم المشاركين في العمل.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على انتقادات أغنيته الأخيرة

الفنان وليد فواز

وليد فواز يكشف لـ صدى البلد عن شخصيته في مسلسل "بيبو" (فيديو)

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

