وليد فواز يكشف لـ صدى البلد عن شخصيته في مسلسل “بيبو” (فيديو)

كشف الفنان وليد فواز عن ملامح شخصيته في مسلسل “بيبو”، خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة.

وأوضح فواز أنه يجسد دور الأخ الأكبر لشخصية “كزبرة”، لافتًا إلى أن الشخصية تجمع بين التناقضات، حيث يظهر في بعض المواقف كأخ طيب وحنون، بينما يتحول في مواقف أخرى إلى شخصية شريرة، وهو ما يخلق حالة من الصراع الدرامي المشوق ضمن أحداث المسلسل.

كما علّق على الفيديو المتداول له مع كزبرة بشأن “المحفظة” من كواليس التصوير، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد مزاح بينهما، ولا يمت للحقيقة بصلة، في أجواء يسودها الود والتعاون بين فريق العمل.

ويأتي مسلسل “بيبو” في إطار درامي يجمع بين الكوميديا والتشويق، ويتكون من 15 حلقة، في تجربة فنية جديدة تسعى لتقديم محتوى مختلف يمزج بين الإثارة والطرح الاجتماعي الخفيف. العمل من تأليف ورشة تامر محسن، ومن إخراج أحمد شفيق.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا دياب.

ومن المتوقع أن يحقق “بيبو” صدى واسعًا لدى الجمهور، في ظل توليفته التي تجمع بين الكوميديا والتشويق، إلى جانب كوكبة من النجوم المشاركين في العمل.