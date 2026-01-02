قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
توك شو

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع

إسراء صبري

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة تغيرات ملحوظة في الحالة الجوية، مع بدء موجة باردة تؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة، ما دفع وزارة الزراعة إلى إطلاق تحذيرات للمزارعين بشأن التأثيرات المحتملة على المحاصيل الشتوية، وضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة آثار الطقس البارد.

وحذّر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة من موجة انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة تبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض قطبي، مؤكدًا أن فصل الشتاء بدأ فعليًا في مصر منذ نحو أسبوعين، مع توقعات بتأثيرات محتملة على بعض المحاصيل الشتوية.

تفاصيل الانخفاض الحراري

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن درجات الحرارة ستشهد تراجعًا واضحًا يصل إلى نحو 5 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات الحالية، موضحًا أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تأثر مصر بمنخفض قطبي، دون توقعات بسقوط أمطار خلال هذه الفترة.

فروق كبيرة بين النهار والليل

وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة المقبلة ستشهد فروقًا ملحوظة بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، وهو ما قد يسبب بعض المشكلات لعدد من المحاصيل الشتوية، خاصة في المناطق الزراعية المكشوفة.

تحذيرات وتوصيات للمزارعين

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفي مقدمتها ري الأراضي الزراعية خلال فترات انخفاض درجات الحرارة، بهدف حماية النباتات من آثار الصقيع والحفاظ على سلامة المحاصيل.

