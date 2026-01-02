انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة تغيرات ملحوظة في الحالة الجوية، مع بدء موجة باردة تؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة، ما دفع وزارة الزراعة إلى إطلاق تحذيرات للمزارعين بشأن التأثيرات المحتملة على المحاصيل الشتوية، وضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة آثار الطقس البارد.

وحذّر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة من موجة انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة تبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض قطبي، مؤكدًا أن فصل الشتاء بدأ فعليًا في مصر منذ نحو أسبوعين، مع توقعات بتأثيرات محتملة على بعض المحاصيل الشتوية.

تفاصيل الانخفاض الحراري

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن درجات الحرارة ستشهد تراجعًا واضحًا يصل إلى نحو 5 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات الحالية، موضحًا أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تأثر مصر بمنخفض قطبي، دون توقعات بسقوط أمطار خلال هذه الفترة.

فروق كبيرة بين النهار والليل

وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة المقبلة ستشهد فروقًا ملحوظة بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، وهو ما قد يسبب بعض المشكلات لعدد من المحاصيل الشتوية، خاصة في المناطق الزراعية المكشوفة.

تحذيرات وتوصيات للمزارعين

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفي مقدمتها ري الأراضي الزراعية خلال فترات انخفاض درجات الحرارة، بهدف حماية النباتات من آثار الصقيع والحفاظ على سلامة المحاصيل.