تحذيرات عسكرية في أوروبا من خطر حرب مع روسيا

أكد قادة عسكريون في أوروبا على خطورة الوضع أمام روسيا والحاجة الملحة لتحرك قوي لوزارات الدفاع الأوروبية لمواجهة الكفة العسكرية المائلة لصالح الكرملين.

قال رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ونظيره الألماني بأن هناك حجة "أخلاقية" لإعادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي.

وقدم رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، الحجة للاستثمار بشكل أكبر في الدفاع إلى جانب الجنرال كارستن بروير، رئيس أركان الدفاع الألماني، وفقاً لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وفي رسالة مشتركة نشرت في صحيفة "ذا جارديان" البريطانية وصحيفة "دي فيلت" الألمانية، قال القائدان العسكريان إنهما يتحدثان "ليس فقط كقادة عسكريين لاثنتين من أكبر الدول الأوروبية إنفاقاً في المجال العسكري، بل كأصوات لأوروبا التي يجب عليها حالياً مواجهة حقائق غير مريحة بشأن أمنها".

وحذرا من أن روسيا "تحولت بشكل حاسم نحو الغرب" وسط تدخلها بأوكرانيا.

وأشارا إلى الحاجة إلى "تغيير جذري في دفاعنا وأمننا" في جميع أنحاء أوروبا.

ويأتي تحذير القادة العسكريين بعد اختتام مؤتمر ميونخ للأمن السنوي، الذي شهد اجتماعا لعدد من قادة العالم لمناقشة مستقبل الدفاع في أوروبا والحرب في أوكرانيا.

وأضافت رسالتهما: "هناك بعد أخلاقي لهذا المسعى. إن إعادة التسلح ليست إثارة للحروب بل هي التصرف المسؤول للدول المصممة على حماية شعوبها والحفاظ على السلام، فالقوة تردع العدوان، والضعف يستجلبه".