العربي الناصري: كلمة الرئيس السيسي تؤكد أن إرادة الشعب فوق كل اعتبار

قال النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تأتي لتؤكد أن إرادة الشعب المصري هي فوق كل اعتبار، وأن الدولة ملتزمة بضمان شفافية العملية الانتخابية وحق كل مواطن في اختيار من يمثله بحرية تامة.

وأضاف أبو العلا: "الهيئة الوطنية للانتخابات هي صمام أمان الديمقراطية في مصر، ومهامها تشمل تنظيم كل مراحل العملية الانتخابية من التسجيل والاعتماد وصولاً إلى إعلان النتائج، مع ضمان نزاهة وحيادية كافة الإجراءات".

وتابع: "كنا وما زلنا نؤمن بأن قوة الدولة تكمن في شعوبها، وأن حماية حق المواطن في المشاركة السياسية هي أساس بناء مستقبل قوي وعادل. هذه الكلمة تؤكد التزام القيادة السياسية بحماية إرادة الشعب، وتجعل من الانتخابات حقًا شعبيًا أصيلًا لا تقيده أي مصالح خاصة أو ضغوط خارجية".

وتابع قائلا: "كل مواطن يحمل راية المشاركة في صناديق الاقتراع هو شريك في بناء مصر الحديثة، ومسؤولية الدولة أن تضمن أن يكون صوته مسموعًا ومحميًا، وهذا ما تعمل عليه الهيئة الوطنية للانتخابات بكل جدية".