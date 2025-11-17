برلماني: بيان الرئيس السيسي رسالة طمأنة للجميع لحماية العملية الانتخابية

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، يمثل رسالة واضحة على حرص الدولة على إدارة العملية الانتخابية وفق قواعد قانونية صارمة تحفظ حق كل مواطن في اختيار ممثليه دون أي لبس أو تضارب.

وقال زكريا إن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون وفحص جميع الوقائع بكل شفافية، تعكس التزام الدولة بأن تكون القواعد القانونية هي المرجعية الوحيدة في تقييم المواقف والقرارات، بعيدًا عن أي اجتهادات أو اتهامات متداولة في الساحة السياسية.

وأضاف أن التأكيد على اتخاذ القرار المناسب، سواء بإعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا إذا تعذر التيقّن من الإرادة الحقيقية للناخبين، يعزز ثقة المواطن في أن الدولة لا تنحاز لأي طرف، وأن معيارها الوحيد هو سلامة الإجراءات وعدالة المنافسة، وهو ما يتسق مع توجهات حزب الجبهة الوطنية الداعمة لأجواء انتخابية مستقرة ومنضبطة.

وأشار نائب رئيس الأمانة الفنية للحزب إلى أن مطالبة الرئيس بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، خطوة مهمة لضمان رقابة واضحة، ولتجنيب الساحة السياسية أي التباسات أو تناقضات قد تُستغل بشكل سلبي، مؤكداً أن الشفافية هي الضمانة الأكبر لحماية العملية الانتخابية.

وواصل “بيان الرئيس يضع إطارًا واضحًا يُطمئن المواطنين ويُعيد تنظيم المشهد وفق ضوابط قانونية دقيقة. ونحن في حزب الجبهة الوطنية ندعم كل ما يعزز الثقة العامة ويحافظ على استقرار الاستحقاقات الانتخابية.”