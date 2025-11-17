«مستقبل وطن»: بيان الرئيس السيسي بشأن الانتخابات يضمن تحقيق العدالة

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنّ بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي حول العملية الانتخابية قوبل بـ«راحة كبيرة وسعادة شديدة»، مؤكدًا أنّ أي عملية انتخابية تشهد بطبيعتها مناوشات ومشكلات، وهو أمر طبيعي ومتكرر في كل دول العالم.

وأوضح الخولي، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ أي انتخابات يجب أن تنتهي بفائز وغير موفق، ومن لم يُوفَّق يجب أن يكون هو وأنصاره على قناعة بأنّ النتيجة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

وأضاف أنّ ما حدث في بعض الدوائر يكمن في «اختلاط أوراق كثيرة»، فهناك من لديه حق، وهناك من لا يفهم الموقف كاملًا، وهناك أيضًا من لا يملك حقًا ولكنه ظن أن لديه مظلمة، وهو ما تسبب في حالة ارتباك واسعة.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أنّ جميع الأطراف «سواء الحزب أو المرشحين أو أنصارهم أو حتى المواطنين غير المشاركين في الانتخابات»، يريدون الاطمئنان الكامل إلى أنّ النتائج تعكس الحقيقة دون أي شائبة أو شعور بالظلم، مؤكدا أنّ بيان الرئيس أعاد الشعور بالطمأنينة عبر التأكيد على أنّ العملية الانتخابية تسير وفقًا للمعايير التي تكفل العدالة والنزاهة، وأنّ أي شكاوى تُدرس وتُعالَج بما يضمن حقوق الجميع.