بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موسم مطري جيد يعزز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في الأردن

البهى عمرو

كشفت ربا الأغا مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة في المملكة الأردنية أسهمت في تحسين مستوى المخزون المائي للتربة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المحاصيل الشتوية وجودة الإنتاج، مشيرة إلى أن الصحف الأردنية تناولت أخبارا عن تأثير الموسم المطري الحالي في الأردن على الزراعة في ظل موسم مطري جيد وما له من إنعكاسات إيجابية على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي.

وأضافت المراسله، إلى أنه بحسب وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم الخريسات، الذي أكد أن هذه الهطولات الجيدة ساهمت بشكل إيجابي في تحسين مستوى المخزون المائي للتربة، خاصة وأن غالبية المحاصيل الزراعية في الأردن هي بعلية، أي تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار، مشيرا إلى أن كميات الهطولات المطرية التي شهدتها مناطق واسعة في المملكة حسنت من خواص التربة، ما سينعكس إيجابا على الإنتاج ونوعية الإنتاج الزراعي.

ولفتت المراسلة إلى أن «الخريسات» أشار إلى أن ارتفاع مستوى الرطوبة في التربة وارتفاع هذا المخزون المائي سينعكس أيضًا على إنتاج الموسم الحالي والمواسم اللاحقة، خاصة أن الأشجار المثمرة كاللوزيات والتفاحيات والزيتون والدراق، إضافة إلى الخضراوات الشتوية المكشوفة، هي أكثر المحاصيل الزراعية استفادة من مياه الأمطار، إذ تعمل على تعزيز الجاهزية الفسيولوجية للموسم الإنتاجي الحالي.

وطمأن وزير الزراعة المزارعين بأن المؤشرات الحالية إيجابية، لافتًا إلى أن استمرار توزع الهطولات بشكل متوازن يدعم استدامة الإنتاج الزراعي ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، بما يخدم الأمن الغذائي الوطني.

 

