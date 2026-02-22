قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بوسي تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

بوسي
بوسي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة بوسي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال خاصية الاستوري في أحدث ظهور لها.

وظهرت بوسي في الصورة من داخل الاستوديو أثناء التسجيل.

وكانت قد شاركت الفنانة بوسي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أحدث ظهور لها، حيث حرصت على تهنئة متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك بإطلالة رمضانية أنيقة لاقت تفاعلًا واسعًا.

وظهرت بوسي في الصور بإطلالتين مختلفتين بطابع شرقي راقٍ، إذ اعتمدت في الأولى على عباية بدرجات الأبيض والوردي الهادئ مع حجاب أبيض ناعم أبرز ملامحها الهادئة، بينما اختارت في الإطلالة الثانية عباية باللون الأخضر الزيتي بتفاصيل تطريز مميزة، ونسّقتها مع حقيبة بدرجة بيج وحجاب أبيض، ما منحها مظهرًا رمضانيًا أنيقًا وبسيطًا في الوقت نفسه.

وجاءت تهنئة بوسي مصحوبة بأجواء دافئة تعكس روح الشهر الكريم، حيث انهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بذوقها في اختيار الأزياء وبإطلالتها المحتشمة التي تناسب أجواء رمضان.

وتحرص بوسي من وقت لآخر على مشاركة جمهورها بلقطات من يومياتها وإطلالاتها المختلفة، وهو ما يجعلها دائمًا محل اهتمام متابعيها عبر السوشيال ميديا.

بوسي الفنانة بوسي نجوم الفن

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

قناطر ديروط

نسبة التنفيذ 98%.. الترتيبات النهائية لتشغيل قناطر ديروط الجديدة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بإيبارشية حلوان

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس ذكرى الأربعين للأب بيشوي عبد المسيح

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

