من قلب الأرض إلى مائدة المصريين.. ماجدة المهدي توثق رحلة زراعة القلقاس في حلقة استثنائية

قدّمت الإعلامية ماجدة المهدي حلقة استثنائية من برنامج «ناسنا» المذاع عبر قناة المحور، خرجت خلالها بالكاميرا إلى قلب الأراضي الزراعية، لتوثّق رحلة زراعة محصول القلقاس، بدءًا من وضع أول بذرة في التربة، مرورًا بمراحل العناية والري، وحتى لحظة جني المحصول.

لقاءات إنسانية خاصة

وشهدت الحلقة لقاءات إنسانية خاصة مع عدد من المزارعين، الذين كشفوا كواليس وتفاصيل زراعة القلقاس، مؤكدين أنه يُزرع إلى جوار محصول القمح، ويتم الاهتمام به بعد انتهاء موسم القمح، نظرًا لطبيعة الأرض واحتياجه لعناية دقيقة ومستمرة.

العمل في زراعة القلقاس

وأوضح أحد المزارعين أن العمل في زراعة القلقاس لا يتوقف طوال العام، مشيرًا إلى أن هذه المهنة توارثوها جيلًا بعد جيل عن الأجداد، وأن دورة زراعة المحصول تستغرق قرابة 11 شهرًا كاملة، وتتطلب جهدًا كبيرًا وصبرًا طويلًا.

متعة متابعة نمو القلقاس

وأضاف أن متعة متابعة نمو القلقاس لا تقل عن فرحة الأب بابنه وهو يكبر، مؤكدًا أن لهذا المحصول مكانة خاصة في قلوب المزارعين، لما يمثله من قيمة اقتصادية، إلى جانب ارتباطه بتاريخهم الزراعي وهويتهم الممتدة عبر السنين.

تحقيق الأمن الغذائي

واختتمت الحلقة بالتأكيد على أهمية دعم الزراعة المحلية، وتسليط الضوء على جهود المزارعين، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، ورسالة تقدير لكل يد تعمل في صمت داخل الحقول.