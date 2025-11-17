نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي وضع خارطة طريق لانتخابات نزيهة تحترم إرادة الشعب

قال النائب ياسر عبدالمقصود وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أساسًا واضحًا للتعامل مع المرحلة الانتخابية الحالية، يقوم على الشفافية والمسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية.

وأكد عبدالمقصود في بيان له اليوم أن إتاحة كل المستندات للمرشحين ومندوبيهم، وإمكانية الإلغاء الجزئي أو الكامل عند الضرورة، هي خطوات تؤكد أن مصر تسير في طريق انتخابي نزيه يحترم الدستور وإرادة المواطنين.

مراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية

وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.

وطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

كما طلب من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.