قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: بيان الرئيس السيسي يعكس حرصًا واضحًا على صون نزاهة العملية الانتخابية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرها البالغ للرسالة المهمة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية، والتي عكست حرصًا واضحًا على صون نزاهة العملية الانتخابية وضمان التعبير الدقيق عن إرادة الناخبين في الدوائر التي شهدت جدلًا خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وثمنت التنسيقية في بيان لها التأكيد الرئاسي على دور الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بالفحص والتحقيق، وعلى أهمية قيامها بالتدقيق الكامل في الأحداث والطعون، بما يعزز الثقة العامة في النتائج ويضمن سلامة الإجراءات.

كما رحبت التنسيقية بتأكيد أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على الوثائق الرسمية المتعلقة بحصر الأصوات في لجان الفرز، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة المتبادلة بين جميع الأطراف.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التزام الجميع بمعايير النزاهة والشفافية والحياد هو الضمان الحقيقي لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب، وأن تعزيز المنافسة العادلة واحترام القانون هما ركيزتان أساسيتان لاستكمال مسار الإصلاح السياسي وبناء مؤسسات قوية تعكس صوت المواطنين في كل مراحل العملية الانتخابية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب نزاهة العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

أمير الكويت ورئيس وزراء فيتنام

أمير الكويت ورئيس وزراء فيتنام يبحثان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

بورصة عمان تغلق تعاملاتها على ارتفاع طفيف

بورصة عمان تغلق تعاملاتها على ارتفاع طفيف

الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعيش مأساة حقيقية ولا تزال مستمرة

الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعيش مأساة حقيقية.. ولا تزال مستمرة

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد