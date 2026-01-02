تثبيت لافتة إرشادية آيلة للسقوط بطريق صفط اللبن الجامعة نطاق مركز كرداسة

رصدت محافظة الجيزة وجود لافتة إرشادية آيلة للسقوط على طريق صفط اللبن في الاتجاه المؤدي إلى الجامعة بما قد يشكل خطورة على سلامة المواطنين.

وعلى الفور كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة كرداسة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتثبيت اللافتة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقد تم التعامل الفوري مع الموقف واتخاذ ما يلزم من أعمال التأمين والتثبيت بما يضمن سلامة الحركة المرورية وعدم تعرض المواطنين لأي مخاطر.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالات مماثلة من خلال التواصل على الخطوط التالية: ٣٣٤٦٥٠٤٨ – ٣٣٤٦٥٠٤٦، أو عبر خدمة واتساب على الرقم ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣.