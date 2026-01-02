قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة: تحصين وتعقيم 1296 كلبًا ضالًا خلال ديسمبر

تحصين الكلاب
تحصين الكلاب
أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التعامل الفوري والجاد مع شكاوى المواطنين الخاصة بظاهرة الكلاب الضالة وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق الأمن والسلامة العامة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير أماكن مخصصة لإقامة شلاتر بمساحات تتراوح ما بين 150 إلى 200 متر مربع بنطاق الأحياء والمراكز بما يسهم في التعامل الحضاري والآمن مع الكلاب الضالة مع عدم الإخلال بالتوازي البيئي . 
وفي هذا الإطار كلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع جامعة القاهرة لتكثيف أعمال تحصين وتعقيم الكلاب الضالة من خلال توفير الأطقم البيطرية اللازمة إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الظاهرة.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم خلال الشهر الماضي تحصين وتعقيم 1296 كلبًا ضالًا تضمنت 1054 كلبًا من خلال مديرية الطب البيطري، و242 كلبًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لمواجهة مشكلة الكلاب الحرة بصورة منظمة وإنسانية.
وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ تلك التوجيهات والتعامل مع شكاوى المواطنين بكل حسم بما يحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة والالتزام بالأسس الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

تحصين الكلاب محافظة الجيزة اخبار الجيزة

