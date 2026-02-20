قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بالخصوص

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدى على سيدة بالضرب.

تداول مقطع الفيديو 

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث قسم الخصوص برصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على زوجة شقيقه وسط الشارع بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

