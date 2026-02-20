ضبط المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بالخصوص

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدى على سيدة بالضرب.

تداول مقطع الفيديو

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث قسم الخصوص برصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على زوجة شقيقه وسط الشارع بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.