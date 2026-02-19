ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة المغشوشة في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في ضبط مصنع غير مرخص مخصص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بمحافظة القليوبية.



وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص يدير المصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، ويقوم بإنتاج مخصبات زراعية وهمية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المصنع وضبطت المدير المسئول، وتبين من الفحص الأمني أن له معلومات جنائية سابقة، ما يعكس خطورة النشاط الإجرامي.

منتجات زراعية مغشوشة

وخلال التفتيش، تم ضبط 210 أطنان من المنتجات الزراعية المغشوشة، شملت مواد خام أولية ومنتجات جاهزة للبيع، جميعها مجهولة المصدر وبدون أي تصاريح رسمية من الجهات المختصة

وتم التحفظ على المضبوطات وإغلاق المصنع، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.