التحفظ على 5.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التحفظ على بالتحفظ على 5.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعبور.



وشنت لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مكبرة بمدينة العبور لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، جاء ذلك في إطار استعدادات مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

التفتيش على اللحوم

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وترأسها الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري والإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم برئاسة الدكتور أيمن هشام الشعراوي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن مفروم دواجن ولانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 أطنان قطع لحوم مخالفة للمواصفات القياسية، بإجمالي مضبوطات بلغ 5.5 طن.

وتم سحب عينات للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق لاتخاذ القرار، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة طوال شهر رمضان لضمان سلامة الغذاء المعروض بالأسواق.