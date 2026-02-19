قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجمات نووية.. زعيم كوريا الشمالية يعلن تحديد أهداف عسكرية جديدة للجيش
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
محافظات

التحفظ على 5.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعبور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التحفظ على بالتحفظ على 5.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعبور.


وشنت لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مكبرة بمدينة العبور لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، جاء ذلك في إطار استعدادات مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

التفتيش على اللحوم

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وترأسها الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري والإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم برئاسة الدكتور أيمن هشام الشعراوي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن مفروم دواجن ولانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 أطنان قطع لحوم مخالفة للمواصفات القياسية، بإجمالي مضبوطات بلغ 5.5 طن.

وتم سحب عينات للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق لاتخاذ القرار، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة طوال شهر رمضان لضمان سلامة الغذاء المعروض بالأسواق.

