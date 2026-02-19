حسام وإبراهيم حسن.. أرقام قياسية ومحطات لا تنسى

في كرة القدم هناك من يرتدي قميصا فيصنع به تاريخا وهناك من يصنع التاريخ أينما ذهب.

بعض اللاعبين لا تختصر حكايتهم في ناد واحد بل تمتد رحلتهم بين الملاعب يحملون شغفهم وخبراتهم من محطة إلى أخرى فيتحول المشوار إلى قصة استثنائية عنوانها التحدي والطموح وبين هؤلاء يبرز اسم التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن اللذين لم يكونا مجرد لاعبين عابرين في تاريخ الكرة المصرية بل رحلة كاملة من الإنجازات بدأت من الملاعب وانتهت إلى قيادة منتخب الوطن.

البداية من الأهلي

انضم التوأم إلى ناشئي الأهلي عام 1979 وتم تصعيدهما للفريق الأول في نهاية موسم 1984-1985.

كانت البداية الرسمية لإبراهيم أمام الإسماعيلي في مايو 1985، قبل أن يظهر حسام في مواجهتي الترسانة ثم الزمالك.

استمرت مسيرتهما مع الأهلي حتى عقب المشاركة في كأس العالم 1990، حيث بدآ رحلة الاحتراف الأوروبي.

تجربة الاحتراف الأوروبي

انتقل التوأم إلى باوك اليوناني موسم 1990-1991، ثم إلى نيوشاتيل زاماكس السويسري في الموسم التالي، وهناك سطعا بقوة في كأس الاتحاد الأوروبي.

سجل إبراهيم هدفا تاريخيا في شباك ريال مدريد بينما دون حسام اسمه بحروف بارزة بعدما أحرز "سوبر هاتريك" أمام سيلتك، في واحدة من أبرز ليالي البطولة.

عودة وإنجازات تاريخية

عاد التوأم إلى الأهلي ليستكملا مسيرتهما المحلية وحقق حسام 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم.

وخاض حسام 300 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثاني هدافي النادي تاريخيا فيما شارك إبراهيم في 292 مباراة أحرز خلالها 33 هدفا.

الصفقة التي هزت الوسط الرياضي

في أغسطس 2000، فجر التوأم مفاجأة مدوية بالانتقال إلى الزمالك في صفقة انتقال حر في خطوة أثارت جدلا واسعا وخلال أربع سنوات، حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 توج بها النادي في تلك الفترة.

سجل حسام 54 هدفا في 107 مباريات بينما أحرز إبراهيم 8 أهداف خلال 82 مباراة، في مرحلة تعد من أنجح فترات القلعة البيضاء.

محطات الدوري والتدريب

تنقل التوأم بعد ذلك بين عدة أندية أبرزها المصري البورسعيدي ثم الترسانة والاتحاد السكندري، قبل أن يعلنا انطلاق مسيرتهما التدريبية.

تولى حسام منصب المدير الفني، وإبراهيم مدير الكرة في عدة أندية منها الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري وسموحة وبيراميدز إضافة إلى تجربة تدريب منتخب الأردن لكرة القدم وصولا إلى قيادة منتخب مصر لكرة القدم حاليًا.

مسيرة دولية ذهبية

انضم حسام إلى منتخب مصر عام 1985 وامتدت رحلته الدولية حتى 2006، محققا لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات (1986، 1998، 2006)، وشارك في مونديال 1990 وكأس القارات 1999.

يعد حسام الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 66 هدفا في 176 مباراة دولية بينما خاض إبراهيم 128 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا.