أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
العراق يرفع الحظر عن استيراد العصائر والمربات والمخبوزات المصرية
وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة
تحول تاريخي.. كأس العالم للأندية على أعتاب التوسعة الكبرى
اكتشاف مبنى من الحجر الجيري يُرجح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بميت رهينة
بالشوربة.. طبيبة توضح أفضل طريقة للإفطار الصحي في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام وإبراهيم حسن.. أرقام قياسية ومحطات لا تنسى

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
منتصر الرفاعي

في كرة القدم هناك من يرتدي قميصا فيصنع به تاريخا وهناك من يصنع التاريخ أينما ذهب.

 بعض اللاعبين لا تختصر حكايتهم في ناد واحد بل تمتد رحلتهم بين الملاعب يحملون شغفهم وخبراتهم من محطة إلى أخرى فيتحول المشوار إلى قصة استثنائية عنوانها التحدي والطموح وبين هؤلاء يبرز اسم التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن اللذين لم يكونا مجرد لاعبين عابرين في تاريخ الكرة المصرية بل رحلة كاملة من الإنجازات بدأت من الملاعب وانتهت إلى قيادة منتخب الوطن.

البداية من الأهلي

انضم التوأم إلى ناشئي الأهلي عام 1979 وتم تصعيدهما للفريق الأول في نهاية موسم 1984-1985. 

كانت البداية الرسمية لإبراهيم أمام الإسماعيلي في مايو 1985، قبل أن يظهر حسام في مواجهتي الترسانة ثم الزمالك.

استمرت مسيرتهما مع الأهلي حتى عقب المشاركة في كأس العالم 1990، حيث بدآ رحلة الاحتراف الأوروبي.

تجربة الاحتراف الأوروبي

انتقل التوأم إلى باوك اليوناني موسم 1990-1991، ثم إلى نيوشاتيل زاماكس السويسري في الموسم التالي، وهناك سطعا بقوة في كأس الاتحاد الأوروبي.

سجل إبراهيم هدفا تاريخيا في شباك ريال مدريد بينما دون حسام اسمه بحروف بارزة بعدما أحرز "سوبر هاتريك" أمام سيلتك، في واحدة من أبرز ليالي البطولة.

عودة وإنجازات تاريخية

عاد التوأم إلى الأهلي ليستكملا مسيرتهما المحلية وحقق حسام 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم. 

وخاض حسام 300 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثاني هدافي النادي تاريخيا فيما شارك إبراهيم في 292 مباراة أحرز خلالها 33 هدفا.

الصفقة التي هزت الوسط الرياضي

في أغسطس 2000، فجر التوأم مفاجأة مدوية بالانتقال إلى الزمالك في صفقة انتقال حر في خطوة أثارت جدلا واسعا وخلال أربع سنوات، حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 توج بها النادي في تلك الفترة.

سجل حسام 54 هدفا في 107 مباريات بينما أحرز إبراهيم 8 أهداف خلال 82 مباراة، في مرحلة تعد من أنجح فترات القلعة البيضاء.

محطات الدوري والتدريب

تنقل التوأم بعد ذلك بين عدة أندية أبرزها المصري البورسعيدي ثم الترسانة والاتحاد السكندري، قبل أن يعلنا انطلاق مسيرتهما التدريبية.

تولى حسام منصب المدير الفني، وإبراهيم مدير الكرة في عدة أندية منها الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري وسموحة وبيراميدز إضافة إلى تجربة تدريب منتخب الأردن لكرة القدم وصولا إلى قيادة منتخب مصر لكرة القدم حاليًا.

مسيرة دولية ذهبية

انضم حسام إلى منتخب مصر عام 1985 وامتدت رحلته الدولية حتى 2006، محققا لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات (1986، 1998، 2006)، وشارك في مونديال 1990 وكأس القارات 1999.

يعد حسام الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 66 هدفا في 176 مباراة دولية بينما خاض إبراهيم 128 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا.

حسام حسن ابراهيم حسن الزمالك الاهلي مسيرة التوم حسن

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الصحابى الجليل أبو هريرة

أبو هريرة.. معلومات قد لا تعرفها عن أكثر الصحابة رواية للحديث

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. أزهري يجيب

يفطر أم لا يفطر

يفطر أم لا يفطر؟ .. الأزهر للفتوى يوضح 44 حُكمًا حول المفطرات

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

