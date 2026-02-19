رئيس برشلونة : لن نكتفى بشكوى الحكام ..وبعضهم يفسد المباريات عن عمد

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق والمرشح في انتخابات رئاسة النادي الكاتالوني خلال الفترة الحالية موقفه من الأخطاء التحكيمية التي كلفت الفريق الخسارة أمام جيرونا في بطولة الدوري .

وقال لابورتا: النادي أرس خطاب للجنة الفنية للحكام محكم بحجة ولا جدال فيها ولقطة الدهس كانت واضحة على قدم كوندي وحتى ركلة جزاء لامين يامال هناك لاعبين كثر دخلوا المنطقة قبل تسديدها ويجب على تقنية الفيديو التدخل.

واوضح : نادي برشلونة كبير ولن نكتفي بالشكوى والنادي يقدم أداء مميزا ونسعى دائما للوصول لمستويات أفضل لكن هناك بعض التصرفات الغريبه الي تحدث معنا تفسد كل شئ.

وأختتم : هناك حكام بعينهم لديهم معنا مشاكل متكررة ومستمرة ويفسدون مبارايتنا ويقوموا باحتساب قرارات أخرى في نفس الألعاب عندما تكون ضدنا وهذاواضح وضوح الشمس.

تفاصيل مباراة برشلونة وجيرونا

خسر فريق برشلونة من نظيره جيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 45+2، ضياع ركلة جزاء لفريق برشلونة بأقدام النجم لامين يامال.

وجاء هدف برشلونة عن طريق باو كوبارسي في الدقيقة 59.

فيما جاءت ثنائية جيرونا عن طريق توماس ليمار وفران بيلتران في الدقيقتين 62، 87.

وشهدت الدقيقة 90+5، إلغاء هدف ثانٍ لبرشلونة؛ بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحصل جويل روكا لاعب جيرونا على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+9.