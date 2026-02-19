قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس برشلونة : لن نكتفى بشكوى الحكام ..وبعضهم يفسد المباريات عن عمد

لابورتا
لابورتا
عبدالله هشام

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق والمرشح في انتخابات رئاسة النادي الكاتالوني خلال الفترة الحالية موقفه من الأخطاء التحكيمية التي كلفت الفريق الخسارة أمام جيرونا في بطولة الدوري .

وقال لابورتا: النادي أرس خطاب للجنة الفنية للحكام محكم بحجة ولا جدال فيها ولقطة الدهس كانت واضحة على قدم كوندي وحتى ركلة جزاء لامين يامال هناك لاعبين كثر دخلوا المنطقة قبل تسديدها ويجب على تقنية الفيديو التدخل.

واوضح : نادي برشلونة كبير ولن نكتفي بالشكوى والنادي يقدم أداء مميزا ونسعى دائما للوصول لمستويات أفضل لكن هناك بعض التصرفات الغريبه الي تحدث معنا تفسد كل شئ.

وأختتم : هناك حكام بعينهم لديهم معنا مشاكل متكررة ومستمرة ويفسدون مبارايتنا ويقوموا باحتساب قرارات أخرى في نفس الألعاب عندما تكون ضدنا وهذاواضح وضوح الشمس.

تفاصيل مباراة برشلونة وجيرونا

خسر فريق برشلونة من نظيره جيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 45+2، ضياع ركلة جزاء لفريق برشلونة بأقدام النجم لامين يامال.

وجاء هدف برشلونة عن طريق باو كوبارسي في الدقيقة 59.

فيما جاءت ثنائية جيرونا عن طريق توماس ليمار وفران بيلتران في الدقيقتين 62، 87.

وشهدت الدقيقة 90+5، إلغاء هدف ثانٍ لبرشلونة؛ بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحصل جويل روكا لاعب جيرونا على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+9.

برشلونة نادي برشلونة فريق برشلونة أخبار برشلونة برشلونة وجيرونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ترشيحاتنا

ماجد المصري

رغم فرق العمر سنتين فقط .. فادية عبد الغني تلعب أم ماجد المصري في "أولاد الراعي"

وزير الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان

أنغام

لقب «صوت مصر» يصاحب اسم أنغام على تتر «اتنين غيرنا»

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد