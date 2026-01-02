محافظ جنوب سيناء يكرم عمال شركة النظافة بمطار شرم الشيخ الدولي

التقى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء عمال شركة النظافة بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك في لفتة إنسانية تعكس تقديره للدور الحيوي الذي يقومون به في الحفاظ على المظهر الحضاري للمطار، أحد أهم بوابات مصر السياحية، وحرصه على دعم العاملين في

وخلال اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء التهنئة لعمال شركة النظافة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، ومشيدًا بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء عملهم، وما يبذلونه من جهد يومي يعكس صورة مشرفة لمصر أمام السائحين وضيوف البلاد.

وأكد المحافظ أن عمال النظافة يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل بالمطار، ويسهمون بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي لمدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المدينة.

وفي ختام اللقاء، قام محافظ جنوب سيناء بتكريمهم تقديرًا لجهودهم المتميزة والتزامهم في العمل، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتحفيز العاملين المخلصين، واعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .