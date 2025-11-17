حماة الوطن يرحب بتوجيهات الرئيس بشأن ما جرى في انتخابات مجلس النواب

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التدقيق في فحص الطعون المقدمة من بعض مرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، لاسيما بعدما تعددت الشكاوى أثناء علميات فرز الأصوات، وما ترتب عليها من نتائج الحصر العددي.

وأشاد الحزب في بيان له اليوم، بالتوجيه الرئاسي، وهو الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على خروج السباق الانتخابي في أفضل صورة، وأن ينتهي إلى اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين في المجلس التشريعي.

وأكد حماة الوطن، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها جهة مستقلة لديها من الأدوات ما يمكنها من اتخاذ ما يلزم لتصحيح أي أخطاء في العملية الانتخابية، لتحقيق إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.

وأشار حماة الوطن، إلى أن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار في اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يتطلب أن تجري الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية والنزاهة.