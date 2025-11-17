مسيرة بالمراكب لمرشح انتخابات مجلس النواب في المنوفية

نظم عدد من أنصار مرشح مجلس النواب بدائرة مركز وبندر شبين الكوم مسيرة بالمراكب داخل بحر شبين الكوم لحث المواطنين علي النزول للتصويت لمرشحهم.

حيث فوجئ أهالي قرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمسيرة بالمراكب وتجمع للشباب حاملين صور مرشح في انتخابات مجلس النواب وسط هتافات لمرشحهم في مشهد انتخابي جديد للدعاية.

ورفع الشباب صور مرشحهم وهتافات له أثناء سير المراكب في بحر شبين الكوم.

يذكر أن محافظة المنوفية قد شهدت دعاية انتخابية مختلفة مثل استخدام اللوادر في الدعاية الانتخابية وكذلك الدراجات والمراكب لحث المواطنين علي النزول الانتخابات.

وتعد محافظة المنوفية من محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي تجري بها اعمال التصويت يومي 24 و 25 نوفمبر المقبل.