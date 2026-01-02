النقل: لا نية مطلقًا لزيادة سعر تذكرة المترو.. والفكة متوفرة

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا تنفي فيه كل ما أثير عبر وسائل الإعلام المختلفة عن زيادة قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بسبب عدم توافر الفكة، وأكدت الوزارة في بيانها على الآتي:

1. لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في اي توقيت ولا بأي قيمة

2. زيادة سعر التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء

3. لا يوجد اي اتجاه ولا نية لرفع أسعار تذاكر المترو

4. تتوافر الفكة بكميات كافية بشبابيك قطع التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

5.توفر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق وسائل دفع متنوعة في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.. ( الاشتراكات الشهرية والموسمية- بطاقات المحفظة الإلكترونية-ماكينات بيع التذاكر الالية TVM-تذاكر الرحلة الوحدة - خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر و مكاتب الإشتراكات بالخط الأول والثاني).

وزارة النقل توفر 6 طرق متنوعة للدفع

الاشتراكات (شهرية وموسمية)

المحفظة الإلكترونية.. بطاقات قابلة للشحن

ماكينات TVM.. للبيع الآلي للتذاكر داخل المحطات

تذاكر الرحلة الواحدة.. النظام المعتاد من الشبابيك

الدفع بالفيزا.. متاح في مكاتب التذاكر والاشتراكات بالخطين الأول والثاني

الدفع الإلكتروني.. عبر قنوات التحصيل المعتمدة

