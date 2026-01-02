قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل: لا نية مطلقًا لزيادة سعر تذكرة المترو.. والفكة متوفرة

وزارة النقل
وزارة النقل
أخبار البد

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا تنفي فيه كل ما أثير عبر وسائل الإعلام المختلفة عن زيادة قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بسبب عدم توافر الفكة، وأكدت الوزارة في بيانها على الآتي: 

1.  لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في اي توقيت ولا بأي قيمة 
2. زيادة سعر التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء 
3. لا يوجد اي اتجاه ولا نية لرفع أسعار تذاكر المترو 
4.   تتوافر الفكة بكميات كافية بشبابيك قطع التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

 5.توفر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق  وسائل دفع متنوعة في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.. ( الاشتراكات الشهرية والموسمية- بطاقات المحفظة الإلكترونية-ماكينات بيع التذاكر الالية TVM-تذاكر الرحلة الوحدة - خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر و مكاتب الإشتراكات بالخط الأول والثاني).

وزارة النقل توفر  6 طرق متنوعة للدفع

الاشتراكات (شهرية وموسمية)

المحفظة الإلكترونية.. بطاقات قابلة للشحن

ماكينات TVM.. للبيع الآلي للتذاكر داخل المحطات

تذاكر الرحلة الواحدة.. النظام المعتاد من الشبابيك

الدفع بالفيزا.. متاح في مكاتب التذاكر والاشتراكات بالخطين الأول والثاني

الدفع الإلكتروني.. عبر قنوات التحصيل المعتمدة
 

وزارة النقل وسائل الإعلام تذكرة المترو توافر الفكة سعر تذكرة المترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

حالة الطقس

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026

ترشيحاتنا

السادة الافاضل

طرح السادة الأفاضل 8 يناير على هذه المنصة

إن غاب القط

إيرادات السينما أمسl إن غاب القط في الصدارة.. طلقني يلاحقه

حسن الرداد ورامي رضوان

الأصول والكرم.. رامي رضوان يهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد